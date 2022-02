NJPW | Bryan Danielson vuole assolutamente partecipare ad un G1 Climax

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La superstar sotto contratto con la AEW ha dichiarato di non avere una vera e propria “lista dei desideri” in questo momento della sua carriera, ma tra i suoi obiettivi a breve termine c’è sicuramente la partecipazione al G-1, il torneo annuale della New Japan Pro Wrestling, considerato tra i più importanti tornei della disciplina. Nonostante in alcune occasioni il G1sia stato realizzato come un torneo ad eliminazione diretta, il formato attuale prevede che i partecipanti vengano suddivisi in due gironi da dieci lottatori ciascuno e affrontino, uno alla volta, tutti i membri del proprio raggruppamento; per la vittoria vengono assegnati due punti, per il pareggio uno e per la sconfitta zero. I wrestler dei due gironi con il punteggio più alto si affrontano poi nella finale, che permette al vincitore di guadagnare un’opportunità ...

Bryan Danielson non ha mai nascosto il desiderio di lottare in New Japan Pro Wrestling in futuro, e lo ha confermato anche nel corso di un'intervista.AEW has just announced that Bryan Danielson will speak during tonight’s show. This appears to be a pre-taped segment as he did not appear in the ring on Wednesday night when the other matches were ...