(Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Sarà una grande esperienza lavorare con due piloti di talento come Mir e Rins" ROMA - Liviosarà ildelEcstar, con, in vista dell'inizio della ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Suzuki. Suppo team manager con effetto immediato - Luxgraph : MotoGp: Livio Suppo è il nuovo team manager di Suzuki - dianatamantini : MOTOGP - Ecco la conferma ufficiale da Suzuki, Livio Suppo è il suo Team Manager. Un ritorno nel Mondiale MotoGP do… - corsedimoto : MOTOGP - Ecco la conferma ufficiale da Suzuki, Livio Suppo è il suo Team Manager. Un ritorno nel Mondiale MotoGP do… - corsedimoto : SUPPO, IL RITORNO? Colpo di scena in MotoGP: Suzuki starebbe pensando a Livio Suppo come team manager. Il tecnico p… -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Suzuki

Per il TeamEcstar, l'arrivo di Suppo dà un'ulteriore iniezione di fiducia in vista di una stagione in cui è necessario un salto ulteriore di qualità dei piloti spagnoli Joan Mir e Alex Rins. "......certamente una delle figure di maggior spicco a livello dirigenziale nell'ambiente del. Suppo sbarca incon 'effetto immediato' , assumendo il ruolo di team manager. Guiderà quindi ...Livio Suppo è il nuovo team manager del team Suzuki MotoGP. La notizia era nell'aria da un po', da quando Shinichi Sahara, responsabile tecnico della scuderia giapponese, aveva assicurato che per la p ...Il piemontese va a ricoprire il ruolo lasciato libero da Brivio e porta in dote la sua esperienza accumulata in Ducati e Honda: "Pronto a rimettermi ...