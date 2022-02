Million Day Estrazione 23 febbraio 2022 numeri vincenti di oggi | estrazione Million Day alle ore 19 | 00

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il gioco delDay non non si ferma neanche in occasione di mercoledì 23mette in scena un nuovo appassionante concorso. I giocatori tornano a sperare nei 5estratti nel nuovo sorteggio, con la possibilità remota ma accattivante di riuscire a centrarla nella sua interezza. La nuovadelDay torna ovviamente a mettere in palio i suoi premi, con il primo da 1 milione di euro a fare gola a tutti i giocatori. L’appuntamento arriva come sempre puntuale a partire dore 19:00. Scopri qui la cinquina vincente di giornata a partire da qualche minuto dopo.Day: come funziona il gioco che può regalare fino ad 1 milione di euro Per ...

MillionDay , l'estrazione dei numeri vincenti di oggi mercoledì 23 febbraio 2022 : seguite su Leggo.it la diretta dell'estrazione. MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di euro. Estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022: saliranno a 204 i milionari premiati dal Million Day? Alle 19.00 con la cinquina vincente. Consueto appuntamento giornaliero con la Dea Bendata anche stasera, mercoledì 23 febbraio, alle ore 19, quando verranno ...