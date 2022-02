LIVE – Lecce-Cittadella 0-2 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alle 18:30 di mercoledì 23 febbraioscenderanno in campo nel turno infrasettimanale. Entra nel vivo la venticinquesima giornata e la capolista, dopo il successo sul Crotone, vuole blindare la vetta della classifica. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 18:30. AGGIORNA LA0-2 65? – GOL! GOL! RADDOPPIO!! Clamoroso errore di Tuia, che si fa strappare palla da Tounkara. Tutto facile poi per l’attaccante, che s’invola da solo verso Gabriel e con il destro lo fredda: 0-2 46? – Inizia il secondo tempo! FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? – Ci sarà un minuto di recupero 41? –in avanti ma per il momento i salentini faticano a creare pericoli veri dalle parti di Kastrati 27? – ...

SalentoSport : 65' #leccit 0-2: Goal di Tounkara (CITTADELLA)! - CryAntonino : @ItalianAirForce : volo notturno da Lecce a Roma per salvare una bambina in pericolo di vita - SalentoSport : #leccit: Secondo tempo iniziato. - SalentoSport : 45'+2 #leccit 0-1: Primo tempo finito - AguiaTips : ? Live 34'ht ???? Série B italiana ?? Lecce 0 x 1 Cittadella ? Lecce vence, empate anula ?? Odd 2 ?? Bet365/1% -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lecce

DIRETTA CROTONE COSENZA (RISULTATO0 - 2): LAURA E RIGIONE A SEGNO! Crotone e Cosenza vanno al riposo sul punteggio di 2 a 0 in ... Diretta/Cittadella (risultato 0 - 1) streaming tv: ...DIRETTACITTADELLA (RISULTATO0 - 1): INTERVALLO AL VIA DEL MARE Il primo tempo di- Cittadella va in archivio sul punteggio di 1 a 0 in favore della formazione allenata da Gorini. Inutili ...La diretta live di Crotone-Cosenza 1-2, match della venticinquesima giornata di Serie B 2021/2022: aggiornamenti in tempo reale ...SERIE B - 25a giornata Ieri, 22 febbraio - ore 18.30 Alessandria-Perugia 1-2 [20' Mantovani (A), 34' Olivieri (P), 65'.