LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Leclerc precede Russell e Norris. Quarto posto per la Red Bull (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Continua il Test di Alonso, unico in pista in questo momento. Il due volte campione del mondo è ottimista per la stagione che ci apprestiamo a vivere, l'inizio di una nuova era. 12.06 Riprendono l'attività anche Alonso e Latifi, rispettivamente con Alpine e Williams. Lo spagnolo ed il canadese occupano al momento la sesta e la settima piazza davanti al tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin). 12.03 Torna in scena la Mercedes! Silver stunner @amgmotorsport pic.twitter.com/Wtx6MiWgnx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 23, 2022 11.59 Lando Norris si conferma al terzo posto in 1.21.173. Mescola C2 (dura) per l'alfiere di McLaren che al momento precede Verstappen. 11.56 Interessante prestazione questa ...

Ruda97_Official : Quando manca poco meno di un ora tutto fa pensare che l'Alfa Romeo non scenderà in pista almeno fino alle ore 14:00… - veg_ari : RT @StockCarLiveITA: Quindi il famoso shakedown (cit) a porte chiuse e senza tempi è diventato: Un test Con sala stampa aperta Con fotogra… - Ruda97_Official : AGGIORNAMENTO CRONOMETRICO 1) Leclerc - 1:20.165 2) Leclerc - 1:21.039 3) Norris - 1:21.866 4) Verstappen - 1:22.2… - infoitsport : Test F1 2022 LIVE, la diretta del lavoro in pista a Montmelo - Ruda97_Official : L'Alfa Romeo ha fatto sapere di aver avuto un 'piccolo inconveniente' con l'auto, ma nulla di inaspettato e sono an… -