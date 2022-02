Italia femminile, CT Bertolini: «Le ragazze sono state eccezionali» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Italia femminile, CT Bertolini: «Le ragazze sono state eccezionali. Dispiace, ma possiamo competere contro le migliori al mondo» Al termine della finale di Algarve Cup, persa ai rigori contro la favorita Svezia, la CT dell’Italia Milena Bertolini ha rilasciato alcune dichiarazioni. LE PAROLE – «Sicuramente dispiace, ma voglio vedere l’aspetto positivo del torneo: le ragazze sono state eccezionali! Hanno dimostrato di essere cresciute e che possono competere anche contro squadre ai massimi livelli mondiali». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022), CT: «Le. Dispiace, ma possiamo competere contro le migliori al mondo» Al termine della finale di Algarve Cup, persa ai rigori contro la favorita Svezia, la CT dell’Milenaha rilasciato alcune dichiarazioni. LE PAROLE – «Sicuramente dispiace, ma voglio vedere l’aspetto positivo del torneo: le! Hanno dimostrato di essere cresciute e che poscompetere anche contro squadre ai massimi livelli mondiali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

