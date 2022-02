“I giocatori vaccinati dormivano per terra”: Steaua, il presidente spiazza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente dello Steaua Bucarest Becali fa riferimento al match tra Cluj e Rapid Bucarest per corroborare la sua tesi sul vaccino Quella in corso è la terza stagione calcistica condizionata dal Covid-19. Se nel primo caso è arrivato un vero e proprio stop prolungato. Negli altri il programma è stato limitato ma non fino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) IldelloBucarest Becali fa riferimento al match tra Cluj e Rapid Bucarest per corroborare la sua tesi sul vaccino Quella in corso è la terza stagione calcistica condizionata dal Covid-19. Se nel primo caso è arrivato un vero e proprio stop prolungato. Negli altri il programma è stato limitato ma non fino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

