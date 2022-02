Hande Ercel e Can Yaman insieme per un nuovo progetto? L’indiscrezione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Hande Ercel e Can Yaman, i due protagonisti delle serie tv turche molto potrebbero formare un’inedita coppia dopo il successo di Love is in the Air e Daydreamer – Le Ali del Sogno dove il 30enne di Istanbul era affiancato alla collega Demet Ozdemir. Negli ultimi giorni in rete è iniziata a circolare una voce che riguarda i due attori e in ballo ci sarebbe una possibile soap opera. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Hande Ercel e Kerem Bursin si sono davvero lasciati? Il sospetto dei fan Girano voce in Italia che all'estero di una presunta rottura tra i due protagonisti assoluti della soap opera turca Love Is in the Air La grande complicità con Francesca Chillemi Can ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 23 febbraio 2022)e Can, i due protagonisti delle serie tv turche molto potrebbero formare un’inedita coppia dopo il successo di Love is in the Air e Daydreamer – Le Ali del Sogno dove il 30enne di Istanbul era affiancato alla collega Demet Ozdemir. Negli ultimi giorni in rete è iniziata a circolare una voce che riguarda i due attori e in ballo ci sarebbe una possibile soap opera. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.e Kerem Bursin si sono davvero lasciati? Il sospetto dei fan Girano voce in Italia che all'estero di una presunta rottura tra i due protagonisti assoluti della soap opera turca Love Is in the Air La grande complicità con Francesca Chillemi Can ...

Advertising

TheHoneymoonee : Non mi piace poi cosi tanto Hande Erçel - vig0ncalves : RT @Mynameis__anita: Raga seriamente c’è un po’ di Eda Yildiz in questo outfit di Hande Ercel ?? - RolandoPetaccia : RT @Mynameis__anita: Raga seriamente c’è un po’ di Eda Yildiz in questo outfit di Hande Ercel ?? - HK_W17 : RT @Mynameis__anita: Raga seriamente c’è un po’ di Eda Yildiz in questo outfit di Hande Ercel ?? - FiorinaGravant1 : Buongiorno kerem bürsin e hande ercel che la vostra giornata sia meravigliosa ???? -