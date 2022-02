Gravissimo schianto nel tunnel, morto un uomo e traffico in tilt. La strada bloccata per ore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terribile incidente stradale nella mattinata di oggi mercoledì 23 febbraio, un uomo di 67 è morto. L’incidente si è verificato all’interno della galleria La Franca della nuova statale 77, che collega l’Umbria con il mare Adriatico. A quanto si apprende l’uomo viaggiava da solo al volante dell’auto quando, per cause in corso d’accertamento, ha tamponato violentemente l’autocarro che come lui viaggiava verso Macerata. Il 67enne, sempre secondo ina prima ricostruzione, non si sarebbe accorto del carico sporgente dal mezzo pesante. E in fase di sorpasso avrebbe urtato le travi in cemento trasportate dal camion, rimanendo schiacciato con la vettura tra il carico e il pianale del mezzo. L’incidente non gli ha lasciato scampo. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro e la salma della vittima resta a disposizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terribile incidentele nella mattinata di oggi mercoledì 23 febbraio, undi 67 è. L’incidente si è verificato all’interno della galleria La Franca della nuova statale 77, che collega l’Umbria con il mare Adriatico. A quanto si apprende l’viaggiava da solo al volante dell’auto quando, per cause in corso d’accertamento, ha tamponato violentemente l’autocarro che come lui viaggiava verso Macerata. Il 67enne, sempre secondo ina prima ricostruzione, non si sarebbe accorto del carico sporgente dal mezzo pesante. E in fase di sorpasso avrebbe urtato le travi in cemento trasportate dal camion, rimanendo schiacciato con la vettura tra il carico e il pianale del mezzo. L’incidente non gli ha lasciato scampo. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro e la salma della vittima resta a disposizione ...

