GdS – Inter a due volti | i numeri parlano chiaro | a volte la squadra ha pagato…

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? "Finora la Serie A sembra aver conosciuto due nerazzurri: unadominante che ha raccolto quasi tutti i semi fino al 2021, non lasciando quasi nessun seme per strada; una che svanisce nel 2022, sprecata davanti, sbadato dietro". . La "Gazzetta dello Sport" ha analizzato la stagione dell'di Simone Inzaghi finora, una stagione per entrambe le squadre, dalle 8 stagioni dello scorso anno a 1,2 stagioni. Handa, insomma, raccoglie almeno una palla in rete a partita: è successo in otto delle ultime dieci partite, tenendo conto anche della coppa, pur mantenendo la porta inviolata in sei partite di fila a fine 2021. Di conseguenza, la percentuale di vittorie dell'è scesa dal 74% (2,6 punti di media) nel 2021 al 33% (1,3 punti di media) nel 2022. L'assenza contro i Diavoli del Sassuolo fa male ai denti, ma a ...

E' evidente che l'si aspettava questo mini - ciclo che potesse dare un'accelerata. La partita contro il Milan è stata una clamorosa occasione persa per staccare gli avversari e invece ha perso, ...Per il primo, che si è fatto male contro l', si spera in una decina di giorni. Per il messicano (lussazione alla spalla) ci vorrà un mesetto'. Comments comments"Finora è come se la Serie A abbia conosciuto due squadre nerazzurre: fino al 2021 una dominante, che raccoglieva quasi tutto il seminato e poco o niente lasciava per strada; nel 2022 una calante, sci ...L'avventura di Stefan De Vrij all'Inter potrebbe essere ai titoli di coda. Le prestazioni in netto calo e il contratto in scadenza tra meno di un anno e mezzo, oltre all'età anagrafica, stanno facendo ...