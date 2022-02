“Difenderemo la nostra meravigliosa patria” | il discorso di Zelensky all’Ucraina

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 19 febbraio scorso il presidente ucraino Volodymirè intervenuto alla 58esima Conferenza sulla Sicurezza di Monaco con unincisivo in cui ha mostrato le ragioni del suo Paese. Abbiamo voluto tradurlo per capire quali sono gli obiettivi e le visioni politiche di Kiev nell’attuale crisi ucraina. Il testo originale è disponibile sul InsideOver.

Advertising

Alberto93383706 : RT @mar40248589: ???? I media statali della Repubblica di Donetsk pubblicano una mappa dell'intera provincia unita sotto la bandiera della re… - JmsFortuna : RT @mar40248589: ???? I media statali della Repubblica di Donetsk pubblicano una mappa dell'intera provincia unita sotto la bandiera della re… - a_meluzzi : RT @mar40248589: ???? I media statali della Repubblica di Donetsk pubblicano una mappa dell'intera provincia unita sotto la bandiera della re… - mar40248589 : ???? I media statali della Repubblica di Donetsk pubblicano una mappa dell'intera provincia unita sotto la bandiera d… - iamskomarowskii : @ClaMarchisio8 Sono un tifoso della Juventus, originario dell'Ucraina, e a nome di tutto il nostro grande e amichev… -

Ultime Notizie dalla rete : Difenderemo nostra

Tutti questi movimenti servono a mandare un messaggio a Putin: "ogni centimetro del ... La Veb, in particolare, è un'istituzione simile allaCassa Depositi e Prestiti: finanzia 300 ...Il testo originale è disponibile sul [...] Continua a leggere The post "lameravigliosa patria": il discorso di Zelensky all'Ucraina appeared first on ...Ucraina e occupazione russa del Donbass: Biden risponde a Putin e lo fa con un lungo discorso. “Oggi in risposta alle azioni della Russia ho deciso di rafforzare l’alleanza con paesi baltici. Non vogl ...Roma, 22 feb - “Continueremo a offrire assistenza all’Ucraina, e allo stesso tempo a rassicurare i nostri alleati all’interno della Nato”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha aggiun ...