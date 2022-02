Crisi Russia-Ucraina, Zinchenko in tackle: “Nessuno può impossessarsi…” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo due anni di pandemia, che ancora non si è dissolta nel nulla, il mondo potrebbe vivere l’angoscia di un nuovo conflitto armato. La Crisi Russia-Ucraina, con il Donbass al centro del contendere, si riverbera anche sul calcio: Oleksandr Zinchenko, calciatore ucraino in forza al Manchester City, si è schierato con la sua gente difendendo apertamente i colori della Nazione dell’Est. Crisi Russia-Ucraina, il post di Zinchenko ed il sostegno di Douglas Costa Ecco il post apparso sul canale Instagram ufficiale di Oleksandr Zinchenko: “Tutto il mondo civilizzato è preoccupato per la situazione nel mio Paese. Non posso rimanere indifferente e ci tengo a far valere il mio punto di vista. Il mio Paese è nella foto. Quel Paese dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo due anni di pandemia, che ancora non si è dissolta nel nulla, il mondo potrebbe vivere l’angoscia di un nuovo conflitto armato. La, con il Donbass al centro del contendere, si riverbera anche sul calcio: Oleksandr, calciatore ucraino in forza al Manchester City, si è schierato con la sua gente difendendo apertamente i colori della Nazione dell’Est., il post died il sostegno di Douglas Costa Ecco il post apparso sul canale Instagram ufficiale di Oleksandr: “Tutto il mondo civilizzato è preoccupato per la situazione nel mio Paese. Non posso rimanere indifferente e ci tengo a far valere il mio punto di vista. Il mio Paese è nella foto. Quel Paese dove ...

