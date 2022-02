Bosch amplia la fabbrica di Reutlingen per produrre più chip

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per affrontare l'attuale carenza globale diprevede dire ulteriormente la propriadi wafer a. Oltre un quarto di miliardo di euro sarà investito nella creazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bosch amplia

QN Motori

sta anche utilizzando l'IA per migliorare i flussi dei materiali. Crescente domanda di semiconduttorisviluppa e produce semiconduttori da oltre 60 anni, di cui più di 50 a Reutlingen, ...... a partire dal maestro Marcus, pluripremiato direttore d'orchestra e insigne docente di ...lettura parossistica e - al fine di ottenere sempre nuovi e più monumentali effetti sonori -l'...Al riguardo, è arrivata la notizia che Bosch prevede di ampliare ulteriormente la propria fabbrica a Reutlingen (Germania) per affrontare l'attuale carenza di chip. L'ampliamento di questo sito ...La carenza di chip sta mettendo in crisi numerosi settore e i produttori stanno correndo ai ripari. Fra questi Bosch, che ha annunciato un ulteriore ampliamento della sua fabbrica di wafer a ...