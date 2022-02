Atti osceni in spiaggia davanti a una bimba di 4 anni, inflitti sei mesi ad un marocchino di 28 anni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) PESARO - La doccia dopo il bagno al mare, in piena estate. E fin qui nulla di anomalo o penalmente rilevante. Ma l' accusa per un marocchino di 28 anni era quella di essersi masturbato mentre si ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) PESARO - La doccia dopo il bagno al mare, in piena estate. E fin qui nulla di anomalo o penalmente rilevante. Ma l' accusa per undi 28era quella di essersi masturbato mentre si ...

