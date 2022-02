Antonio Conte senza freni: il retroscena sull’acquisto di Kulusevski da parte della Juve! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo la vittoria contro il Manchester City, l’allenatore del Tottenham Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista a Standard Sport rivelando uno scioccante retroscena di mercato. Kulusevki – Conte – Paratici Ha dichiarato infatti che, mentre era tecnico dell’Inter, l’amico, collega e ora direttore generale degli Spurs Fabio Paratici, tentò di soffiargli due giocatori che, all’epoca, voleva fortemente all’Inter: Kulusevski e Lukaku. Scherzando, Conte non si risparmia e afferma che “Paratici comprò Kulusevski alla Juventus solamente per danneggiare me! E’ sempre stata questione di strategia. Ci ha provato anche con Romelu Lukaku, cercò di comprarlo alla Juventus perché sapeva benissimo che mi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo la vittoria contro il Manchester City, l’allenatore del Tottenhamha rilasciato una lunga intervista a Standard Sport rivelando uno scioccantedi mercato. Kulusevki –– Paratici Ha dichiarato infatti che, mentre era tecnico dell’Inter, l’amico, collega e ora direttore generale degli Spurs Fabio Paratici, tentò di soffiargli due giocatori che, all’epoca, voleva fortemente all’Inter:e Lukaku. Scherzando,non si risparmia e afferma che “Paratici compròalla Juventus solamente per danneggiare me! E’ sempre stata questione di strategia. Ci ha provato anche con Romelu Lukaku, cercò di comprarlo alla Juventus perché sapeva benissimo che mi ...

