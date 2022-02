Viva la morte mia. Storia dei mercenari da Senofonte a Bob Denard (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – «Ci possono chiamare “mercenari”, “terribili”, in ogni caso noi siamo uomini liberi che hanno scelto il campo per il quale battersi. Non molti soldati di mestiere possono affermare la stessa cosa!». Bob Denard, nel 1967. Finalmente fuori in libreria, per i tipi di Altaforte Edizioni, la traduzione dell’iconico libro francese Les soldats libres di François-Xavier Sidos, con il titolo Viva la morte mia!, e l’introduzione di Franco Nerozzi. Un volume importante che traccia, per la prima volta, la Storia – o meglio, l’epopea – del mercenariato, da Senofonte ai giorni nostri. I terribili, les affreux, di tutte le epoche possono finalmente essere sdoganati e assurgere al loro vero rango che, per così tanto tempo, è stato sistematicamente ricoperto di fango. Ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – «Ci possono chiamare “”, “terribili”, in ogni caso noi siamo uomini liberi che hanno scelto il campo per il quale battersi. Non molti soldati di mestiere possono affermare la stessa cosa!». Bob, nel 1967. Finalmente fuori in libreria, per i tipi di Altaforte Edizioni, la traduzione dell’iconico libro francese Les soldats libres di François-Xavier Sidos, con il titololamia!, e l’introduzione di Franco Nerozzi. Un volume importante che traccia, per la prima volta, la– o meglio, l’epopea – delato, daai giorni nostri. I terribili, les affreux, di tutte le epoche possono finalmente essere sdoganati e assurgere al loro vero rango che, per così tanto tempo, è stato sistematicamente ricoperto di fango. Ma ...

