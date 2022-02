Valerio Scanu lancia una frecciatina ad Achille Lauro (Di martedì 22 febbraio 2022) Non soltanto per la vittoria al Festival di Sanremo, per Amici e per la sua bella voce, Valerio Scanu è famosissimo anche per le sue (adorabili) shade velenose. Il cantante di Finalmente Piove è una presenza fissa del programma di Serena Bortone, Oggi è Un Altro Giorno e nella puntata di ieri Pino Strabioli ha fatto i complimenti ad Achille Lauro: “Sono contento abbia vinto a San Marino. Proprio mi piace Achille, che devo fare?“. Scanu ha risposto con una frecciatina finissima: “Ognuno ha i propri gusti, a me invece piace la musica“. Strabioli: “Mi piace Lauro” Scanu: “A me piace la musica” Toccarla piano #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/uAREeVVfFc — Il Grande Flagello (@grande flagello) February 21, 2022 Stoccate a parte, ... Leggi su biccy (Di martedì 22 febbraio 2022) Non soltanto per la vittoria al Festival di Sanremo, per Amici e per la sua bella voce,è famosissimo anche per le sue (adorabili) shade velenose. Il cantante di Finalmente Piove è una presenza fissa del programma di Serena Bortone, Oggi è Un Altro Giorno e nella puntata di ieri Pino Strabioli ha fatto i complimenti ad: “Sono contento abbia vinto a San Marino. Proprio mi piace, che devo fare?“.ha risposto con unafinissima: “Ognuno ha i propri gusti, a me invece piace la musica“. Strabioli: “Mi piace: “A me piace la musica” Toccarla piano #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/uAREeVVfFc — Il Grande Flagello (@grande flagello) February 21, 2022 Stoccate a parte, ...

Advertising

altrogiornorai1 : “Io ho portato me stesso” @Valerio_Scanu commenta #UnaVocePerSanMarino a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone… - altrogiornorai1 : Minuetto ?? Il duetto tra @Valerio_Scanu e @JessicaMorlacc1 #OggièUnAltroGiorno @antomezzancella @serenabortone… - SanMarino_RTV : Valerio Scanu - Io credo a Una voce per San Marino 2022 ???? #unavocepersanmarino #esc2022 #sanmarino #eurovision - paola897944491 : RT @pirasemy: Eccolo siamo su @RaiUno a vedere #valerioscanu a #oggièunaltrogiorno @altrogiornorai1 @Valerio_Scanu - SilviaDattili : RT @ESCitanews: ?? online sul canale YouTube di @SanMarino_RTV l'esibizione di @Valerio_Scanu in 'Io Credo' a #UnaVocePerSanMarino ???? @eurov… -