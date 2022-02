Ued Trono Over, sapevate chi era Daniela? Tutto sulla dama più attesa del momento (Di martedì 22 febbraio 2022) Daniela è la protagonista del momento nello studio di Uomini e Donne: la conduttrice di Canale Cinque sta prendendo le sue parti già da un po’ di giorni per una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 22 febbraio 2022)è la protagonista delnello studio di Uomini e Donne: la conduttrice di Canale Cinque sta prendendo le sue parti già da un po’ di giorni per una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MondoTV241 : UeD, Tina non risparmia neanche Pinuccia, la dama del Trono Over in lacrime #uominiedonne #tinacipollari -