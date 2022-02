Tuttosport - Napoli | 30 milioni per Bremer | la decisione di Cairo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Ilè vicino a chiudere per. Il centrale dello Werder Brema, classe '97, è da tempo nel mirino degli azzurri e il club tedesco avrebbe accettato l'offerta di 30di euro più bonus. Lafinale spetta ora al presidenteche dovrà decidere se vendere il giocatore o puntare su di lui.? Il mercato ha ricevuto un aggiornamento sul futuro dimentre si prepara a salutare il Torino in estate. Ilha fissato i prezzi per i giocatori che vogliono rimanere in Serie A. Si tratta di un'asta tra club italiani.fornisce un aggiornamento diretto sulla disponibilità del trasferimento delad accettare la nuova offerta. Lo stesso presidente del Torino Urbano...

Advertising

Luxgraph : Napoli, Politano e Di Lorenzo recuperano per il Barca, Insigne da valutare - infoitsalute : TUTTOSPORT - Cagliari-Napoli, Fabian può giocare titolare, Osimhen in panchina - ArmandaGelsomin : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Obiettivo Bremer: Milan avanti su Juve, Inter e Napoli - ArmandaGelsomin : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) Su #Bremer gli occhi di #BayernMonaco, #Tottenham, #Milan, #Inter, #Napoli e #Juventus. I bianconeri potre… - calciomercato_m : MERCATO - Il Napoli tra le squadre interessate a Bremer, ecco le cifre -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Napoli

Non c'è fretta, come riporta l'edizione odierna del quotidianoe ad oggi non c'è una favorita tra Milan, inter, Juventus eper l'acquisto di Bremer . Cairo chiede 40 milioni e non ...Secondo quanto riportato da, non solo l'Inter sarebbe l'italiana interessata al ... Juventus eQuindi Gleison, già prenotato il corso di tedesco? (Torino Granata) Così scrive Tuttosport: "Dopo lo special derby di Bremer, la Bild ha rilanciato l'interesse del Bayern Monaco. Perché, va detto ...CAGLIARI - Il Cagliari torna subito a lavoro dopo il pareggio con il Napoli ed inizia a preparare la gara in programma domenica all'ora di pranzo in casa del Torino. Mazzarri ha organizzato ...