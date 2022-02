Referendum Giustizia, Craxi: “Il Partito Democratico sbaglia due volte su quattro” (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – “Il Partito Democratico sul Referendum Giustizia sbaglia due volte su quattro. Difendere la reazionaria Legge Severino e la tortura carceraria è un grave errore politico. La Sinistra o è garantista o non è tale. E questa scelta sposta il Pd da un’altra parte”. E’ quanto afferma, sui suoi canali social, Bobo Craxi (foto), esponente del Psi, a proposito delle scelte Dem sul Referendum Giustizia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – “Ilsulduesu. Difendere la reazionaria Legge Severino e la tortura carceraria è un grave errore politico. La Sinistra o è garantista o non è tale. E questa scelta sposta il Pd da un’altra parte”. E’ quanto afferma, sui suoi canali social, Bobo(foto), esponente del Psi, a proposito delle scelte Dem sul. L'articolo L'Opinionista.

