Minaccia moglie e figlia con coltello, arrestato (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMinaccia la figlia e la moglie con un coltello per provare ad entrare nell'abitazione delle due dalla quale doveva stare lontano: arrestato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove gli agenti di polizia del locale commissariato, durante un servizio di controllo del terðritorio, su disposizðione della centrale operativa, sono interðvenuti in via Plinio per la segnalazione di un'aggressione subita da una famigðlia. I poliziotti, giunti sul posto, sono staðti avvicinati da una donna che ha raccontato loro come, poco prima, il padre l'avðesse Minacciata con un coltello mentre si trovava insieme al marito e alla madðre, poiché pretendeva di entrare in casa nonostante avesse in atto un provvedimenðto di allontanamento dall'abitazione ...

