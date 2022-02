Milan | assalto-scudetto | biglietti a 1 euro per riempire San Siro e i senatori battono già cassa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il momento è di quelli decisivi. E nella lotta-contro Inter e Napoli, per ilserve come mai l'appoggio del pubblico. Specie dopo il brutto pari di Salerno, con la squadra apparsa piuttosto stanca e poco lucida. Così, il club di via Aldo Rossi ha deciso: per la prossima partita casalinga contro l'Udinese, in programma questo venerdì alle 18.45, iin vendita avranno il costo di unper 11 settori del Meazza. Un'iniziativa che serve per cercare dilo stadio, in un match piuttosto complicato dal punto di vista degli orari: la partita, infatti, è in calendario per venerdì pomeriggio, in un momento della giornata ancora lavorativo per tante persone. Come funziona la “Promo Friends” indetta dalIl ritorno della capienza al 75% ...