Le misteriose piramidi in Oceania | I monumenti preistorici di Palau

Leggi su curiosauro

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nell’isola maggiore di, in, esistono degli enormi edificiedificati in terracotta su alte colline. E ora alcuni archeologi hanno condotto nuovi importanti studi su questi edifici chiamatidi, per svelarne i misteri… Ledi(wikipedia) – curiosauro.itI misteri dellediGli archeologi dell’Istituto per la ricerca sugli ecosistemi dell’Università di Kiel (CAU), in collaborazione con degli archeologi tedeschi dei DAI, hanno svolto un’approfondita ricerca sullepreistoriche dell’isola di, per cogliere informazioni rilevanti sulla loro costruzione e su quale fosse la loro funzione. In molte zone dell’...