La “vendetta” di Re Draghi: dimissioni subito, sospensione del Pnrr ed elezioni lampo (Di martedì 22 febbraio 2022) “La pazienza sta per finire, anzi è finita da un pezzo…”, scrive oggi Repubblica, il giorno dopo l’ennesima giornata di battaglia parlamentare a colpi d’asse tra spezzoni della maggioranza e dell’opposizione. Il governo balla, ma Draghi non avrebbe intenzione di farsi cuocere a fuoco lento e con la sponda dell’Europa starebbe preparando una “trappola” ai partiti, per indurli a votare per riportarlo a Palazzo Chigi a capo di una maggioranza diversa e più coesa intorno al tecnico, in mancanza di alternativa. Un “campo largo” per un governo post-Draghiano, da cucinare in pochi mesi. Draghi, la rabbia e la strategia “Per Mario Draghi l’ennesima giornata parlamentare vissuta con un pezzo della sua maggioranza che vota insieme all’opposizione è la conferma di un timore che aveva espresso giovedì scorso al Capo dello Stato: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) “La pazienza sta per finire, anzi è finita da un pezzo…”, scrive oggi Repubblica, il giorno dopo l’ennesima giornata di battaglia parlamentare a colpi d’asse tra spezzoni della maggioranza e dell’opposizione. Il governo balla, manon avrebbe intenzione di farsi cuocere a fuoco lento e con la sponda dell’Europa starebbe preparando una “trappola” ai partiti, per indurli a votare per riportarlo a Palazzo Chigi a capo di una maggioranza diversa e più coesa intorno al tecnico, in mancanza di alternativa. Un “campo largo” per un governo post-ano, da cucinare in pochi mesi., la rabbia e la strategia “Per Mariol’ennesima giornata parlamentare vissuta con un pezzo della sua maggioranza che vota insieme all’opposizione è la conferma di un timore che aveva espresso giovedì scorso al Capo dello Stato: ...

