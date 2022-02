(Di martedì 22 febbraio 2022) Lahato. La Corte costituzionalena ha approvato l’interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 24 settimane dall’inizio della gestazione. Si tratta di una decisione storica per il Paese sudamericano, visto che inera consentito allesolo in alcune circostanze, come lo stupro o il pericolo di vita della madre. Lene adesso cantano vittoria: sarannodi decidere di interrompere la propria gravidanza. #LaCorteInforma l Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia ...

Luce_news : La Colombia depenalizza l’aborto, le donne esultano: “Finalmente libere di scegliere” - LioKlingo : Dopo quanto avvenuto da poco in Messico e Argentina, anche la Colombia depenalizza l'#aborto entro le prime 24 sett… - Piergiulio58 : Colombia, la Corte Costituzionale depenalizza l'aborto entro 24 settimane. -

Gli attivisti colombiani festeggiano davanti la Corte Suprema di Bogota' dopo che il tribunale ha depenalizzato l'aborto fino a 24 settimane di gravidanza. Si tratta di una sentenza storica per il ...Secondo le attiviste, ogni anno invengono praticati fino a 400 mila aborti, di cui solo il 10% legalmente. Durante il 2020, almeno 26.223 aborti non sicuri sono stati effettuati in tutto il ...Gli attivisti colombiani festeggiano davanti la Corte Suprema di Bogota' dopo che il tribunale ha depenalizzato l'aborto fino a 24 settimane di gravidanza. Si tratta di una sentenza storica per il ...e depenalizza parzialmente il concetto di interruzione volontaria di gravidanza. L'aborto in Colombia sarà reato punibile con una pena di 4 anni e mezzo di carcere solo se effettuato dopo le prime 24 ...