La Cina è preoccupata per la situazione in Ucraina (Di martedì 22 febbraio 2022) La Cina ha riferito di essere preoccupata per i recenti sviluppi in Ucraina. Le preoccupazioni cinesi sono state riferite durante un colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Wang Yi e il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Durante il colloquio, Wang ha anche detto che la Cina è disposta a gestire le sue differenze Leggi su periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Laha riferito di essereper i recenti sviluppi in. Le preoccupazioni cinesi sono state riferite durante un colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Wang Yi e il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Durante il colloquio, Wang ha anche detto che laè disposta a gestire le sue differenze

Advertising

petro_francesco : Insomma, la mossa di Putin sul Donbass è stata condannata praticamente da tutti (Cina 'preoccupata', Turchia, per d… - Billa42_ : La Cina è preoccupata per la situazione in Ucraina - periodicodaily : La Cina è preoccupata per la situazione in Ucraina #Cina #UkraineRussiaCrisis @Billa42_ - AmaliaPi1 : So preoccupata per la cina #RussiaUcraina - Lucillalucilla7 : Fantastico, Russia + Cina, l'Europa e l'Occidente fino ad oggi dove erano, silenti, dormienti e, soprattutto, l'Eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina preoccupata Una pioggia di sanzioni sta per abbattersi sulla Russia 07:45 Wang a Blinken, rispettare le preoccupazioni di tutti La Cina è preoccupata per l'evoluzione della situazione in Ucraina e chiede il rispetto delle preoccupazioni di tutti in tema di sicurezza. ...

Donbass? La Cina sceglie l'ambiguità e parla di Taiwan ... secondo la stampa cinese) boicottaggio diplomatico degli Stati Uniti; il Global Times riporta la posizione del ministro Wang con la Cina, "preoccupata per l'evoluzione della situazione in Ucraina", ...

Donbass? La Cina sceglie l'ambiguità e parla di Taiwan Formiche.net Donbass? La Cina sceglie l’ambiguità e parla di Taiwan il Global Times riporta la posizione del ministro Wang con la Cina, “preoccupata per l’evoluzione della situazione in Ucraina”, che mantiene una posizione “coerente” invitando al ...

Mentre Putin benediva il Donbass, la Cina sanzionava il warfare Usa. Guerra totale Insomma, la crisi ucraina e il ruolo di jolly di lusso della Cina nello scacchiere rischiano di decretare ... di crisi sistemica che lo scenario di politica interna ormai non si preoccupa nemmeno più ...

07:45 Wang a Blinken, rispettare le preoccupazioni di tutti Laper l'evoluzione della situazione in Ucraina e chiede il rispetto delle preoccupazioni di tutti in tema di sicurezza. ...... secondo la stampa cinese) boicottaggio diplomatico degli Stati Uniti; il Global Times riporta la posizione del ministro Wang con la, "per l'evoluzione della situazione in Ucraina", ...il Global Times riporta la posizione del ministro Wang con la Cina, “preoccupata per l’evoluzione della situazione in Ucraina”, che mantiene una posizione “coerente” invitando al ...Insomma, la crisi ucraina e il ruolo di jolly di lusso della Cina nello scacchiere rischiano di decretare ... di crisi sistemica che lo scenario di politica interna ormai non si preoccupa nemmeno più ...