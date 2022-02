Ita Airways official carrier delle Nazionali di basket, firmato accordo triennale con Fip (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ita Airways è official carrier delle Nazionali italiane di basket e sarà a supporto delle squadre azzurre per il prossimo triennio accompagnandole nei viaggi Nazionali ed interNazionali con i propri aerei Azzurri. Questo importante accordo stretto fra la Federazione Italiana Pallacanestro e Ita Airways, conferma il forte legame tra il vettore di bandiera ed il mondo dello sport, nato già a partire dalla scelta della livrea dedicata ai più grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana. È un passo importante della strategia di marketing di Ita Airways che è orgogliosa di apporre il suo logo su una maglia così prestigiosa come quella della Nazionale italiana ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Itaitaliane die sarà a supportosquadre azzurre per il prossimo triennio accompagnandole nei viaggied intercon i propri aerei Azzurri. Questo importantestretto fra la Federazione Italiana Pallacanestro e Ita, conferma il forte legame tra il vettore di bandiera ed il mondo dello sport, nato già a partire dalla scelta della livrea dedicata ai più grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana. È un passo importante della strategia di marketing di Itache è orgogliosa di apporre il suo logo su una maglia così prestigiosa come quella della Nazionale italiana ...

