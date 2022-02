Guendalina Tavassi parla delle violenze subite: “Attaccata perché ho denunciato” (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo diversi mesi di violenze subite da parte dell’ex marito, Guendalina Tavassi è finalmente riuscita ad avere giustizia: Umberto D’Aponte è stato arrestato e ora si trova in carcere. A parlarne è proprio la showgirl, che si è sfogata su Instagram, dove ha raccontato quanto le sta succedendo in questi giorni. Nonostante tutto ciò che ha subito, la ex gieffina è stata Attaccata duramente dagli haters, che la considerano colpevole di aver rovinato la vita del padre dei suoi figli, denunciandolo e mandandolo in galera. Ma lei non ci sta e, nonostante avesse deciso di non voler parlare pubblicamente della vicenda, è stata costretta a intervenire in prima persona, con una serie di Instagram stories in cui ha replicato agli attacchi ricevuti: “Mi ritrovo a dovervi spiegare ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo diversi mesi dida parte dell’ex marito,è finalmente riuscita ad avere giustizia: Umberto D’Aponte è stato arrestato e ora si trova in carcere. Arne è proprio la showgirl, che si è sfogata su Instagram, dove ha raccontato quanto le sta succedendo in questi giorni. Nonostante tutto ciò che ha subito, la ex gieffina è stataduramente dagli haters, che la considerano colpevole di aver rovinato la vita del padre dei suoi figli, denunciandolo e mandandolo in galera. Ma lei non ci sta e, nonostante avesse deciso di non volerre pubblicamente della vicenda, è stata costretta a intervenire in prima persona, con una serie di Instagram stories in cui ha replicato agli attacchi ricevuti: “Mi ritrovo a dovervi spiegare ...

curadisplendere : RT @simacheansia: alcuni commenti merdosi nella live di guendalina tavassi onestamente mi fate schifo - curadisplendere : RT @ciccio_co: Guendalina Tavassi ha confermato la sua partecipazione all'isola insieme al fratello - ParliamoDiNews : Guendalina Tavassi: `Mio ex in galera non a causa mia, Sasy lo implorava` #guendalinatavassi #UmbertoD'Aponte - Methamorphose30 : RT @ciccio_co: Guendalina Tavassi ha confermato la sua partecipazione all'isola insieme al fratello - Priolo9Giuseppe : Guendalina Tavassi mi ha sconvolto ieri sera con le sue storie. Tutto quello che è successo è orribile, soprattutt… -