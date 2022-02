Flussimetria doppler fetale per monitorare circolazione del feto e placenta

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 22 febbraio 2022) Dal momento del concepimento e dell’impianto dell’embrione nell’utero si forma e sviluppa il sistema di, ovvero l’insieme di arterie e vene, attraverso le quali, tramite la, ilrespira e si alimenta. Esiste un esame che consente diquesto flusso sanguigno in modo da individuare tempestivamente eventuali criticità, tanto per il bambino quanto per la donna, che possano influire sulla gravidanza. È la cosiddetta, ovvero una particolare scansione ecografica molto utile durante la gravidanza. Cos’è la? Fonte: iStockLa, come dice ...