Doc Nelle tue mani anticipazioni del 24 febbraio | Andrea e Agnese si riavvicinano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Doctuecontinua a raccogliere consensi, come è evidente dagli ascolti che ottiene settimana dopo settimana. In occasione della quinta puntata, andata in onda lo scorso giovedì 17, la serie ha superato i 6.5 milioni di telespettatori con il 28.7% di share. Dopo quello che ha scoperto nel corso della quinta puntata, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

"DOC – Nelle tue mani" è certamente una delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni, un vero fiore all'occhiello per la Rai. Gran parte del merito è certamente del cast, ma anche della storia ...