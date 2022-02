Champions League: continuano gli ottavi, Villarreal-Juventus in chiaro su Canale 5 (Di martedì 22 febbraio 2022) Villarreal-Juventus in chiaro su Canale 5 - Champions League La Uefa Champions League 2021/2022 torna in primo piano e si riaccendono i riflettori di Sky, Mediaset – tra Canale 5 e Infinity – e Amazon attraverso la piattaforma Prime Video. Anche con la fase finale si consuma lo “spezzatino televisivo” per la prestigiosa coppa dalle grandi orecchie. Ecco dove seguire tutti i match. Champions League 2021/2022: dove seguire la fase finale Date, orari e diretta tv delle partite valevoli per l’andata degli ottavi di finale: Partite di martedì 15 e mercoledì 16 febbraio 2022 PSG-Real Madrid: 15/02, ore 21.00, diretta Canale 5 e Sky (ris. 1-0) Sporting Lisbona-Manchester ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 febbraio 2022)insu5 -La Uefa2021/2022 torna in primo piano e si riaccendono i riflettori di Sky, Mediaset – tra5 e Infinity – e Amazon attraverso la piattaforma Prime Video. Anche con la fase finale si consuma lo “spezzatino televisivo” per la prestigiosa coppa dalle grandi orecchie. Ecco dove seguire tutti i match.2021/2022: dove seguire la fase finale Date, orari e diretta tv delle partite valevoli per l’andata deglidi finale: Partite di martedì 15 e mercoledì 16 febbraio 2022 PSG-Real Madrid: 15/02, ore 21.00, diretta5 e Sky (ris. 1-0) Sporting Lisbona-Manchester ...

juventusfc : Lo STARTING XI dei bianconeri per la serata di UEFA Champions League! #VillarrealJuve #JuveUCL - OptaPaolo : 32 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo… - OptaPaolo : 2 - Dušan Vlahovic (22 anni, 25 giorni) è il secondo giocatore più giovane a segnare all'esordio in Champions Leagu… - MagliaCalcio_ : Atletico Madrid-Manchester United, Simeone: 'Queste sono le notti che mi piacciono' - Sky Sport - BiaGobbo91 : RT @FinoAllaFine___: Un gol dopo 30 secondi e poi tutti chiusi dietro, tiri in porta quasi inesistenti. Cosa vuoi proteggere? L'uno a zero… -