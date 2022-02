ATP 500 Dubai, Novak Djokovic torna in campo ed elimina Lorenzo Musetti (Di martedì 22 febbraio 2022) C’era grande attesa per il ritorno in campo di Novak Djokovic dopo le numerose polemiche che hanno investito il primatista del Ranking ATP del tennis internazionale. Non vaccinato contro il Covid-19 per scelta personale, il campione serbo è stato escluso dagli Australian Open dopo un lungo tira e molla e la sua presenza è fonte di dibattito, adesso, in vista degli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma. Qualcuno lo vorrebbe in campo, altri preferirebbero seguire il modello australiano. Togliendo questo turbine di proteste, il numero uno è tornato a calcare il campo di un torneo passando il primo turno degli ATP 500 di Dubai. ATP 500 Dubai: la prima vittima di Djokovic è il nostro Musetti Niente da fare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) C’era grande attesa per il ritorno indidopo le numerose polemiche che hanno investito il primatista del Ranking ATP del tennis internazionale. Non vaccinato contro il Covid-19 per scelta personale, il campione serbo è stato escluso dagli Australian Open dopo un lungo tira e molla e la sua presenza è fonte di dibattito, adesso, in vista degli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma. Qualcuno lo vorrebbe in, altri preferirebbero seguire il modello australiano. Togliendo questo turbine di proteste, il numero uno èto a calcare ildi un torneo passando il primo turno degli ATP 500 di. ATP 500: la prima vittima diè il nostroNiente da fare ...

