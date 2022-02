Ariete presenta il nuovo album “Specchio” a Rtl 102 5

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO – La Generazione Zeta, e non solo, ama(alias Arianna Del Ghiaccio). Cantautrice romana, classe 2002, negli ultimi mesi si è fatta conoscere dal pubblico grazie ad uno stile unico, che porta in radiovisione su RTL 102.5 nel corso di “The Flight” con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto.trascorre un’ora negli studi milanese tra musica e racconti. Adviene affibbiata l’etichetta di “bedroom pop”, ovvero il pop da camera da letto. È un’etichetta che le appartiene? “Tutto è nato perché quando stavo per pubblicare il mio primo Ep ho conosciuto la mia etichetta discografica. Io componevo solo in camera mia, ed è divertente perché anche il mio primo Ep è stato registrato in camera con le cuffie del telefono e il mio cellulare, in piena pandemia e la mia etichetta non poteva inviarmi niente perché ...