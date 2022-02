Ucraina, l'Ue pensa a un fondo di compensazione per le sanzioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre è in corso l'ennesimo disperato tentativo di Emmanuel Macron di scongiurare un'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin con la diplomazia, l'Unione europea si sta preparando a reagire con grande rapidità a una guerra con un pacchetto di sanzioni senza precedenti contro la Russia. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è pronto a convocare immediatamente un vertice dei capi di stato e di governo per dare il via libera politico. Dopo il mini-vertice della scorsa settimana, i ministri degli Esteri dell'Ue oggi discuteranno di quali condizioni faranno scattare le sanzioni, dei tempi per la messa in opera e delle conseguenze per le economie europee. Quello degli effetti delle sanzioni e di probabili rappresaglie da parte di Mosca è uno dei temi più dolenti dentro l'Ue. Il processo di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre è in corso l'ennesimo disperato tentativo di Emmanuel Macron di scongiurare un'invasione dell'da parte di Vladimir Putin con la diplomazia, l'Unione europea si sta preparando a reagire con grande rapidità a una guerra con un pacchetto disenza precedenti contro la Russia. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è pronto a convocare immediatamente un vertice dei capi di stato e di governo per dare il via libera politico. Dopo il mini-vertice della scorsa settimana, i ministri degli Esteri dell'Ue oggi discuteranno di quali condizioni faranno scattare le, dei tempi per la messa in opera e delle conseguenze per le economie europee. Quello degli effetti dellee di probabili rappresaglie da parte di Mosca è uno dei temi più dolenti dentro l'Ue. Il processo di ...

