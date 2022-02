Truppe russe entrano in Donbass: Putin ordina una missione di "pace keeping" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Putin ha ordinato ai militari russi di recarsi nelle regioni di Donetsk e Luhansk per svolgere "funzioni di mantenimento della pace" dopo il Leggi su europa.today (Di lunedì 21 febbraio 2022)hato ai militari russi di recarsi nelle regioni di Donetsk e Luhansk per svolgere "funzioni di mantenimento della" dopo il

Advertising

GiovaQuez : Le truppe russe hanno appena effettuato l'ingresso nel territorio del #Donbass - Adnkronos : ??#RussiaUcraina, media: 'Truppe russe entrano nel #Donbass'. Al momento non ci sono conferme ufficiali. - Tg3web : Il peggioramento della situazione nel Donbass rischia di rendere superati gli sforzi per una soluzione diplomatica… - Pettyred1 : RT @Lanternaweb: ?? Crisi #Ucraina, precipita la situazione? Sui social circola un video che raffigurerebbe le truppe russe intente ad oltre… - WikistrikeW : RT @Geopoliticainfo: ????Truppe russe hanno appena oltrepassato il confine dell'#Ucraina entrando in #Donbass -