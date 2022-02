Tottenham, non c'è fretta per il futuro di Harry Kane (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo fonti inglesi, il Tottenham non ha ancora preso posizioni sul futuro dell'attaccante Spurs Harry Kane, in quanto il capitano dell'Inghilterra... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo fonti inglesi, ilnon ha ancora preso posizioni suldell'attaccante Spurs, in quanto il capitano dell'Inghilterra...

Advertising

cmdotcom : #Conte: 'Il #Tottenham sul mercato si è indebolito. #Kulusevski e #Bentancur non sono pronti'… - _softPizza_ : Una palla ricevuta, letteralmente una. E sono d'accordo con voi, spero che Conte se lo porti al Tottenham così ci… - MarcoYera : @Onda_CalabraIII Non so se vincerà qualcosa al Tottenham, ma sicuramente lo porterà ad una dimensione superiore. Co… - sconcertismo : Per non parlare di quando diede Milenkovic per sicuro partente, quando (tra l’altro) non si erano ancora fatti avan… - _enz29 : @MarcoYera @Onda_CalabraIII Non hai capito quello che ho detto Non è uno che allenerà squadre già pronte perchè se… -