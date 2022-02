Tesla - Germania | l' Autopilot finisce sotto la lente della Kba

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche in Europa l'al centro di controlli per la sicurezza. Dopo le indagini dell'Nhtsa americano, è ora il turno dell'ente tedesco Kba, che ha messo in discussione l'omologazione europea delle funzioni di guida assistita.In dubbio l'omologazione europea. In particolare, i tedeschi vogliono vederci chiaro sulla gestione di cambio di corsia da parte del software per la guida assistita delle vetture elettriche del marchio californiano. Perciò quelliKba hanno aperto un canale di comunicazione specifico con l'Olanda: qui, infatti, vengono importate ed omologate (dall'ente regolatore locale) le vetturedestinate all'Europa. Per il momento né lané il Kba hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma si tratta comunque ...

anarcobiotici : @PornoNoblogs Bisogna informarsi. Ci sono contributi a livello europeo per portare la produzione delle batterie in… -

Tornando ala, invece, si tratta di un nuovo ostacolo nel Paese per, che da mesi lotta con la burocrazia tedesca per ricevere il via libera definitivo per poter avviare la produzione ... L'ente tedesco ha messo in discussione l'omologazione per l'Europa delle funzioni di guida assistita delle elettriche di Elon Musk ... La berlina di Elon Musk ha dominato il mercato continentale nello scorso anno, portando la Casa americana a essere la n.1 tra le marche. Per la prima volta, la quota complessiva delle auto a zero emis ...