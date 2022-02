Tabellone Atp Santiago 2022 | Garin guida il seeding | Cecchinato unico italiano al via

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ile gli accoppiamenti del torneo Atp 250 di(terra rossa), torneo di scena in Cile da lunedì 21 a domenica 27 febbraio. Il padrone di casa Cristianil, seguito da Albert Ramos-Vinolas e Federico Delbonis. L’tennista azzurro presente inè Marco, che debutterà contro il serbo Kecmanovic. Ecco ilcompleto. PRIMO TURNO (1)bye (Q) Olivo vs (WC) Tabilo Rune vs (Q) Pucinelli de Almeidavs (6) Kecmanovic (4) Martinez Portero bye Galan vs Munar (LL) Kicker vs (WC) Seyboth Wild Hanfmann vs (5) Coria (7) Baez vs Varillas (Q) Londero b. Etcheverry 4-6 6-4 7-5 (WC) Jarry vs Monteiro (3) Delbonis bye (8) Bagnis vs Zapata ...

... sia per proseguire il cammino inche per prendere confidenza con il campo e la ...Piatti e di scegliere Simone Vagnozzi come suo allenatore per continuare l'avventura nel circuitoe non ...Inizia così il suo cammino a Dubai,500 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTennix. Lo scozzese, ingrazie a una wild card, non giocava questo torneo dal 2017, quando vinse il ...Tabellone Atp Santiago 2022: Garin guida il seeding, presente Cecchinato. Ecco tutti gli accoppiamenti: dal primo turno alla finale ...Il suo debutto a Dubai è stato molto positivo: vittoria importante ottenuta in doppio con l'amico polacco Hubert Hurkacz, sia per proseguire il cammino in tabellone che per prendere confidenza con il ...