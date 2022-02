Statali, a chi andranno gli aumenti fino a 10mila euro in busta paga (Di lunedì 21 febbraio 2022) Arriva un super aumento in busta paga fino a 10mila euro l’anno per gli Statali. A partire dal mese di marzo, circa 140mila dipendenti della pubblica amministrazione vedranno incrementare la loro busta paga per effetto dell’adeguamento delle indennità ministeriali e del rinnovo del contratto nazionale, che prevede anche il versamento degli arretrati dovuti, comprese le indennità una tantum accumulate nel tempo. L’incremento medio è di 1.625 euro, spalmati su 13 mensilità, a cui vanno sommati anche gli arretrati contrattuali medi, pari a circa 1.800 euro variabili. La cifra massima degli aumenti è di 10.458 euro all’anno. Statali, a chi spettano gli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Arriva un super aumento inl’anno per gli. A partire dal mese di marzo, circa 140mila dipendenti della pubblica amministrazione vedranno incrementare la loroper effetto dell’adeguamento delle indennità ministeriali e del rinnovo del contratto nazionale, che prevede anche il versamento degli arretrati dovuti, comprese le indennità una tantum accumulate nel tempo. L’incremento medio è di 1.625, spalmati su 13 mensilità, a cui vanno sommati anche gli arretrati contrattuali medi, pari a circa 1.800variabili. La cifra massima degliè di 10.458all’anno., a chi spettano gli ...

