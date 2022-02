Si avvicina ad una suora per parlarle, poi le sferra un violento colpo alla testa: grave trauma cranico (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lazio. Una settimana non proprio facile, l’ultima che ci lasciamo alle spalle, per i controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Roma e della Regione. Le stazioni si confermano ancora una volta luoghi critici, e questo non soltanto per il traffico di stupefacenti, ma anche per l’immigrazione clandestina, violenza e le irregolarità amministrative di molti esercenti. Il bollettino degli ultimi giorni parla esplicitamente. Leggi anche: Roma, controlli serrati alla stazione Termini: tra spaccio e assembramenti I controlli alle stazioni del Lazio In totale, 1 persona arrestata e 35 le sanzioni amministrative elevate, di cui 4 al Regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo è il bilancio non proprio felice dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, per la settimana dal 14 al 20 febbraio 2022, in ambito regionale. L’arresto in questione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lazio. Una settimana non proprio facile, l’ultima che ci lasciamo alle spalle, per i controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Roma e della Regione. Le stazioni si confermano ancora una volta luoghi critici, e questo non soltanto per il traffico di stupefacenti, ma anche per l’immigrazione clandestina, violenza e le irregolarità amministrative di molti esercenti. Il bollettino degli ultimi giorni parla esplicitamente. Leggi anche: Roma, controlli serratistazione Termini: tra spaccio e assembramenti I controlli alle stazioni del Lazio In totale, 1 persona arrestata e 35 le sanzioni amministrative elevate, di cui 4 al Regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo è il bilancio non proprio felice dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, per la settimana dal 14 al 20 febbraio 2022, in ambito regionale. L’arresto in questione ...

Advertising

CorriereCitta : Si avvicina ad una suora per parlarle, poi le sferra un violento colpo alla testa: grave trauma cranico - Scrivosolocazz : RT @GinevraNelson: @Scrivosolocazz Ma infatti vivono ogni frase o gesto come se fosse un attacco. Se lei gli sta sempre dietro è una sotton… - GinevraNelson : @Scrivosolocazz Ma infatti vivono ogni frase o gesto come se fosse un attacco. Se lei gli sta sempre dietro è una s… - ettoreb74 : @Cambiacasacca Assolutamente. Ma non vale solo per i baristi. Ad Agropoli un paio di mesi fa eravamo su un terrazzo… - tobesollou : no raga finita la lezione di fisica mi si avvicina una mia compagna e mi dice “mamma quanto volevo picchiarlo” MI HA FATTO MORIRE -