Serie A 2021 2022 | risultati | classifica generale e classifica marcatori dopo la ventiseiesima giornata

(Di martedì 22 febbraio 2022)diA, tutti ie le classifiche aggiornate. Il Sassuolo batte l’Inter; pareggiano Milan e Napoli. LadiA si è aperta venerdì sera con il pareggio per 1-1 fra Juventus e Torino nel derby della Mole. I bianconeri si erano portati in vantaggio con un colpo di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SkySport : BOLOGNA-SPEZIA 2-1 Risultato finale ? ? #Manaj (11’) ? #Arnautovic (40’) ? #Arnautovic (84’) ? SERIE A – 26^ GIORNA… - OptaPaolo : 90 - Il gol di Danilo su assist di Dybala dopo 91 minuti e 37 secondi è il più tardivo realizzato dalla Juventus in… - zazoomblog : Serie C 2021-2022: un’altra vittoria del’Entella col Siena è 3-1 - #Serie #2021-2022: #un’altra #vittoria - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Finisce 2-1 il posticipo tra #Bologna e #Spezia ?? Al gol di Manaj risponde Arnautovic con una doppetta e regala i tre pu… - zazoomblog : Probabili formazioni Salernitana-Bologna ventisettesima giornata Serie A 2021-2022 - #Probabili #formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

Finalmente Marko Arnautovic. E un bel Bologna ritrova la vittoria (mancava dal 22 dicembre, successo sul campo del Sassuolo), rimontando con la doppietta del centravanti austriaco la rete iniziale di Manaj. Verdetto giustissimo quello del "Dall'Ara": dopo essere andato sotto in avvio, ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di/22: pagelle Bologna Spezia Le pagelle dei protagonisti del match tra Bologna e Spezia, valido per la 26ª giornata del campionato di/2022. TOP: Manaj, Arnautovic FLOP: ...Partita decisa dalla doppietta di Arnautivic, in gol nel primo tempo e poi dopo il pareggio momentaneo di Manaj, nella ripresa Il Bologna si avvicina alla salvezza, grazie al 2-1 nell’ultimo posticipo ...Probabili formazioni 27^ giornata – Altra giornata di Serie A e di fantacalcio. Un campionato pronto a regalarci tantissime emozioni con i tifosi che sono tornati negli stadi per supportare e spingere ...