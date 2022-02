**Rep. Congo: padre Attanasio, ‘a rapimento andato male non ci crede più nessuno'** (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano 21 feb. (Adnkronos) - “Ci sono tantissime cose che non quadrano e ormai alla storia del rapimento andato male non ci crede più nessuno. È fuori di dubbio: ci sono tantissimi elementi che vanno in quella direzione”. Lo dichiara all'Adnkronos Salvatore Attanasio, padre dell'ambasciatore Luca, a un anno dall'agguato in Congo nel quale hanno perso la vita suo figlio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. “Le indagini sono tutt'ora in corso. Tutta la dinamica di quello che è accaduto è ancora nebulosa. Quello che abbiamo letto sui giornali oggi è una pura ricostruzione. Il nostro avvocato sta adesso studiando gli atti e poi i prossimi giorni ci incontreremo e cercheremo di capire”, spiega Attanasio, che comunque dice di “aspettare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano 21 feb. (Adnkronos) - “Ci sono tantissime cose che non quadrano e ormai alla storia delnon cipiù. È fuori di dubbio: ci sono tantissimi elementi che vanno in quella direzione”. Lo dichiara all'Adnkronos Salvatoredell'ambasciatore Luca, a un anno dall'agguato innel quale hanno perso la vita suo figlio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. “Le indagini sono tutt'ora in corso. Tutta la dinamica di quello che è accaduto è ancora nebulosa. Quello che abbiamo letto sui giornali oggi è una pura ricostruzione. Il nostro avvocato sta adesso studiando gli atti e poi i prossimi giorni ci incontreremo e cercheremo di capire”, spiega, che comunque dice di “aspettare la ...

Advertising

TV7Benevento : **Rep. Congo: padre Attanasio, ‘a rapimento andato male non ci crede più nessuno’** - - TV7Benevento : Rep. Congo: padre Attanasio, 'dolore immenso, tutti i giorni sono come il primo' - - CARLABINCI : RT @FabioMRagona: Ecco la storia straordinaria di un vero #italiano, di un vero #patriota, di un uomo che amava il suo lavoro! Esce oggi in… - rep_milano : Luca Attanasio, a un anno dalla morte una partita di beneficienza per ricordare l'ambasciatore ucciso in Congo - Mary1989Jo : RT @FabioMRagona: Ecco la storia straordinaria di un vero #italiano, di un vero #patriota, di un uomo che amava il suo lavoro! Esce oggi in… -