Questa non è una scena di guerra tra Russia e Ucraina, è un videogioco (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 18 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra delle immagini di guerra. Il video è accompagnato dal seguente testo, scritto da chi ha pubblicato il post: «Russia VS Ukraine War Today» (in italiano, la guerra tra Russia e Ucraina oggi). Il riferimento è alle notizie che provengono dall’est Europa di un possibile conflitto armato tra i due Paesi. Il video oggetto di verifica è stato decontestualizzato e veicola una notizia falsa. Il filmato non mostra le immagini dei due eserciti, ma è un estratto di un livestream (ossia di una trasmissione in diretta) di un videogioco chiamato Arma 3, come si può vedere da una sequenza dello stesso caricata su Youtube (qui). Il livestream era stato originariamente trasmesso su Facebook (qui, ora non più disponibile) da un ... Leggi su facta.news (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 18 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra delle immagini di. Il video è accompagnato dal seguente testo, scritto da chi ha pubblicato il post: «VS Ukraine War Today» (in italiano, latraoggi). Il riferimento è alle notizie che provengono dall’est Europa di un possibile conflitto armato tra i due Paesi. Il video oggetto di verifica è stato decontestualizzato e veicola una notizia falsa. Il filmato non mostra le immagini dei due eserciti, ma è un estratto di un livestream (ossia di una trasmissione in diretta) di unchiamato Arma 3, come si può vedere da una sequenza dello stesso caricata su Youtube (qui). Il livestream era stato originariamente trasmesso su Facebook (qui, ora non più disponibile) da un ...

