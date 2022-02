Pensioni 2023, nessun adeguamento alla speranza di vita: confermati tutti i requisiti. CIRCOLARE INPS [PDF] (Di lunedì 21 febbraio 2022) I requisiti per la pensione sono confermati per il 2023. L'INPS, con la CIRCOLARE n.28 del 18 febbraio 2022, rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti Pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati. Nel 2023 i requisiti per l'accesso alla pensione adeguati all'incremento della speranza di vita non cambiano per cui si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). L'articolo Pensioni 2023, ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Iper la pensione sonoper il. L', con lan.28 del 18 febbraio 2022, rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio, idi accesso ai trattamentistici adeguati agli incrementidinon sono ulteriormente incrementati. Nelper l'accessopensione adeguati all'incremento delladinon cambiano per cui si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). L'articolo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Inps, nel 2023 i requisiti per l'accesso alla pensione adeguati all'incremento della speranza di vita non cambiano.… - orizzontescuola : Pensioni 2023, nessun adeguamento alla speranza di vita: confermati tutti i requisiti. CIRCOLARE INPS [PDF] - PasqualeMarro : #inps pensioni: nel 2023 il requisito non cambia, si va a 67 anni - OperaFisista : Pensioni: Inps, nel 2023 il requisito non cambia, si va a 67 anni - Economia - ANSA - Italian : Pensioni: Inps, nel 2023 il requisito non cambia, si va a 67 anni -