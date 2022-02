Non Aprite quella porta: su Netflix ritorna Leatherface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il recente ritorno di ghostface con Scream 5 è adesso il turno di un’altra icona del cinema horror, Leatherface, l’assassino con la motosega. Il nuovo episodio della saga di Non Aprite quella porta, che esce direttamente in streaming su Netflix, è un sequel del primissimo film nato dalla mente di Tobe Hooper nel lontano 1974. Questo nono capitolo “regala” molto sangue, ma alla fine si rivela fiacco. È un horror che pecca di fantasia e soprattutto di tensione . Ne risulta uno splatter di maniera poco ispirato ben lontano dal capostipite di Hooper. Non Aprite quella porta: un horror che ha segnato un epoca l’originale Non Aprite quella porta era un film figlio dei suoi tempi, che metteva in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il recente ritorno di ghostface con Scream 5 è adesso il turno di un’altra icona del cinema horror,, l’assassino con la motosega. Il nuovo episodio della saga di Non, che esce direttamente in streaming su, è un sequel del primissimo film nato dalla mente di Tobe Hooper nel lontano 1974. Questo nono capitolo “regala” molto sangue, ma alla fine si rivela fiacco. È un horror che pecca di fantasia e soprattutto di tensione . Ne risulta uno splatter di maniera poco ispirato ben lontano dal capostipite di Hooper. Non: un horror che ha segnato un epoca l’originale Nonera un film figlio dei suoi tempi, che metteva in ...

