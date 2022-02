Niente Spotify né Apple Music. Per ascoltare il nuovo album di Ye servirà un dispositivo da 200 dollari

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Donda 2, secondodell'artista precedentemente noto come Kanye West dedicato alla madre, sarà precaricato nella memoria di Stem Player, un lettore FLAC/MP3 capace non solo di riprodurre laa, ma anche di manipolarla come fosse un mixer portatile...

Ultime Notizie dalla rete : Niente Spotify

DDay.it - Digital Day

Ascolta "da dire?" su: https://open..com/track/1eUza4f23LLZYcbK6wkwpm?si=7f4f8e5a951b4d85 Disponibile dal 18 febbraio su tutte le piattaforme streaming e download online "da dire?",...Donda 2, secondo album dell'artista precedentemente noto come Kanye West dedicato alla madre, sarà precaricato nella memoria di Stem Player, un lettore FLAC/MP3 capace non solo di riprodurre la musica ...Insomma, niente Apple Music, Amazon Music, Spotify o YouTube per Donda 2. In ogni caso, l'album è atteso dai fan per il 22 febbraio 2022 (salvo "sorprese" dell'ultimo minuto).