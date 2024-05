Giro d’Italia 2024 - classifica e ordine di arrivo sedicesima tappa | 5° trionfo di Pogacar

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Lae l’didelladelcon il traguardo posto a Santa Cristina Valgardena. Partenza ritardata di quasi tre ore,dimezzata, ma alla fine – pur senza Stelvio nel mezzo – si arriva in cima al Monte Pana e alla fine a trionfare è ancora Tadej. Negli ultimi due chilometri va a prendere prima Scaroni, poi Costiou e infine Giulio Pellizzari, il giovane azzurro, l’ultimo ad arrendersi e bravissimo secondo al traguardo. Molto bene anche Antonio Tiberi, che arriva quinto. Una prima fase caratterizzata da tanta discesa e pianura che rende anche difficili le cose per chi tenta la fuga. Riescono ad avvantaggiarsi in quattro, ovvero Alaphilippe, Maestri, ...