Calvé - Parrello Unilever Italia | Fortemente radicato nella tradizione italiana

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – “Abbiamo deciso di lanciare questa campagna partendo da un concetto fondamentale e legato al valore del brand:na e ha in primis un ruolo funzionale, che è quello di aggiungere gusto ai piatti in cui vengono utilizzate le nostre salse, ma riveste anche un ruolo emotivo, in