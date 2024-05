Nuova Caledonia | Macron e l’esercito per fermare la secessione

Articolo pubblicato lunedì 20 Maggio 2024, 13:02 La Francia sta affrontando una delle maggiori crisi civili dell’ultimo periodo. La Nuova Caledonia, ex colonia francese in Oceania, ora Stato amministrato in modo semi-indipendente, ha deciso di ribellarsi e di chiedere a gran voce la totale indipendenza dalla Nazione europea. La popolazione della Nuova Caledonia è divenuta […] L'articolo Caos in Nuova Caledonia, Macron convoca un nuovo Consiglio di Difesa proviene da Il Difforme.

ildifforme