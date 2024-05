Equitazione - Piazza di Siena 2024 | Emanuele Camilli costretto a sostituire il suo cavallo La line up dell’Italia

L’Equitazione italiana e internazionale è entrata ufficialmente nella settimana che porta alla 91esima edizione del CSIO di Piazza di Siena, che si terrà nella classifica e magnifica cornice di Villa Borghese a Roma. Per l’occasione sarà presente il meglio del salto ostacoli mondiali, in una rassegna che sarà animata da tantissimi contest, fra cui i due più importanti: quello della Coppa delle Nazioni, previsto per venerdì 24 maggio dalle 14.

oasport

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio si disputerà a Villa Borghese, Roma, la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2024: quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana di questo sport. Le principali prove della quattro giorni romana saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD e Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play e www.

oasport